A pochi giorni dalla scomparsa dello storico presidente Bruno Pastena, che ha scritto pagine importanti per lo storico club della Piana del Sele, a rendere meno cupo l'ambiente già colpito da questo evento luttuoso, arriva una notizia attesa dai tifoi bianconeri. La Battipagliese non scoparirà dal panorama calcistico regionale. Dopo la rinuncia ad essere ai nastri di partenza dell'eccellenza, il presidente Mario Pumpo, ha provveduto a iscrivere la squadra al campionato di Promozione: " Questo è stato il mio ultimo atto da massimo dirigente. Sono dimissionario e resto in attesa di chiudere l'intesa con un paio di cordate pronte a prendere le redini della società e dare la continuità a questo sodalizio. Entro fine settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Si riparte dalla promozione ma almeno abbiamo evitato la fine del club che mi preme sottolineare non presenta pendenze. Sono fiducioso e certo che la Battipagliese potrà ripartire con un nuovo progetto". © RIPRODUZIONE RISERVATA