Beach soccer, investimenti per lo sviluppo in Campania

In occasione della presentazione dei campionati nazionali under 15 di beach soccer, in programma alla Mugnano Arena da venerdì 29 a domenica 31 luglio, il presidente del Comitato regionale della Figc, Carmine Zigarelli, e il presidente della commissione tecnica giovanile del beach soccer, Ferdinando Arcopinto, hanno annunciato progetti per lo sviluppo dell'attività giovanile in Campania. «I giovani costituiscono la base di un movimento che sta crescendo sempre di più - ha spiegato Arcopinto, che è anche il team manager della Nazionale maschile di beach soccer - e bisogna poter sfruttare sull'entusiasmo per questo sport oltre che sulla qualità di una struttura come la Mugnano Arena, una delle due dedicate alla nostra disciplina insieme a quella di Tirrenia, creata dal Coni».

Zigarelli ha auspicato che gli eventi di beach soccer possano essere organizzati in Campania per l'intera stagione calcistica e non soltanto nel periodo estivo.

Alle finali nazionali under 15, presentate presso l'Hotel Naples Renaissance Mediterrano, parteciperanno sette squadre: Polisportiva Cilento Academy (Salerno), Asd Calcio Cuprense 1933 (Ascoli Piceno), Ssd Hermada (Latina). Asd Calcio Lamezia, Asd Mezzano (Ravenna), Totti Soccer School (Roma) e Asd Sicilia Beach Soccer (Catania). Sarà presente il presidente del Settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci.