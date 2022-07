Beach soccer, finali U15 a Mugnano: in campo anche la squadra di Totti

Napoli capitale nazionale del beach soccer giovanile con le finali nazionali under 15 che si terranno alla Mugnano Arena, casa del Napoli Beach Soccer, dal 29 al 31 luglio. L’evento rappresenterà l’ultimo capitolo stagionale del Progetto di Sviluppo del Beach Soccer giovanile targato Figc Settore Giovanile e Scolastico. La presentazione del torneo lunedì 25 luglio presso il Renaissance Hotel Mediterraneo Napoli alle ore 11.30 alla presenza di Mario Zaccaria, presidente regionale dell'Ussi; Ferdinando Arcopinto, presidente della commissione tecnica per il Beach Soccer giovanile; Carmine Zigarelli, presidente Comitato Lega Nazionale Dilettanti Campania, e Francesco Cacciapuoti, coordinatore regionale Figc Settore Giovanile e Scolastico.

Si tratta di un’iniziativa partita con i corsi Grassroots Level E che tra aprile, maggio e giugno si sono susseguiti in diverse location italiane - Marina di Romea (Ravenna), Tirrenia (Pisa), Ostia (Roma), Terracina (Latina), San Benedetto (Marche), Napoli, Catanzaro e Catania - consentendo a 109 corsisti di completare il proprio percorso di formazione e informazione, teorica e pratica. Successivamente sono stati coinvolti alla guida dei rispettivi team che hanno preso parte ai tornei U18 e U15, sviluppati su base provinciale e regionale, che hanno rappresentato il secondo step progettuale dello sviluppo del Beach Soccer giovanile.

Le finali nazionali Under 15 vedranno sette compagini confrontarsi in due gironi, uno da quattro e uno da tre squadre, per determinare le semifinaliste in un confronto diretto incrociato, le cui vincenti si giocheranno domenica 31 luglio in finale il titolo nazionale.

Nel Girone A sono inserite la Pol Cilento Academy (Salerno), l'ASD Calcio Cuprense 1933 (Ascoli Piceno), la SSD Hermada (Latina) e l'ASD Calcio Lamezia, mentre nel Girone B sono raggruppate l'ASD Mezzano (Ravenna), la Totti Soccer School (Roma) e l' ASD Sicilia Beach Soccer (Catania), unica compagine ad avere una prima squadra militante nel massimo Campionato Nazionale di Serie A.