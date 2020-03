Boys Caivanese, la bella iniziativa per Caivano

La squadra locale promuove una raccolta per le famiglie più bisognose. Bella iniziativa della Boys Caivanese, che, affiancando l’associazione Talità Kum B.Ad. Boys onlus, Il Giornale Di Caivano e l’associazione Adaltavoce.eu, ha istituito un punto di raccolta di beni di prima necessità destinati a supportare le famiglie che in questo periodo cupo causato dall’emergenza sanitaria versano in condizioni economiche poco piacevoli. Sarà possibile consegnare tali beni presso l’altare del “Santuario Maria SS. di Campiglione”. Le associazioni pregano inoltre gli interessati di consegnare tale merce quando si scende a fare la spesa per conto proprio e quindi ci si trova già per strada, precisando che tutto sarà svolto nel rispetto delle norme vigenti inerenti al coronavirus.

