Campania, 38 nuovi mister: a Casalnuovo l'ultima prova

Hanno sostenuto oggi, al centro sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, l'ultimo esame (tecnica e tattica) per il conseguimento del patentino (licenza D) di allenatore di calcio. Ce l'hanno fatta in 38, al termine di un corso durato sei settimane e dopo aver sostenuto prove su varie materie: tecnica, tattica, metodologia, psicologia, regolamento e carte federali. Tra gli allievi tanti ex calciatori di grido, come l'ex portiere del Parma e della Salernitana Alfonso De Lucia e l'ex difensore di Napoli, Ternana e Lecce Mariano Stendardo.

Nel gruppo tanti ex calciatori che hanno accumulato esperienze nei campionati di Lega Pro e dei dilettanti (Gaetano Pignalosa e Felice Rea). Nell'elenco dei docenti figuravano, tra gli altri, Danilo Pierini, storico vice allenatore di Eusebio Di Francesco, e Umberto Ruggiero, preparatore atletico con un passato da collaboratore di Genoa e Napoli. Hanno conseguito il patentino, inoltre, Gennaro Silvestro, Salvatore Caiazza, Vincenzo Annoni, Nicola Armonia, Francesco Bussone, Ferdinando Bocchetti, Giuseppe Apa, Ferdinando Apuzzo, Massimo Casabianca, Paolo Callipo, Marco Libertino, Luca Formisano, Vincenzo Migliore, Alessio Magliacano, Paolino Barone, Umberto Capasso, Vincenzo Improta, Vincenzo Migliore, Fiorenzo Pastore, Dario Maglio, Giovanni Porcaro, Umberto Rania, Mario Romano, Francesci Gallo, Luigi Esposito, Graziano Chianese, Roberto Caracciolo, Fiorenzo Pastore, Raffaele Falco, Michele Scognamiglio, Massimo Casabianca, Pasquale Scelzo, Giovanni Scognamiglio, Francesco Rea, Mario Marzano e Vittorio Morra.