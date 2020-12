«Ripartire con lo sport è la mia priorità! Non esiste ancora una data ufficiale anche se l’obiettivo è di riaprire entro il mese di gennaio».

Così Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport, ha fotografato attraverso i suoi canali social la situazione per lo sport dilettantistico. Le ultime direttive della Presidenza del Consiglio fissavano nel prossimo 15 gennaio la ripresa degli allenamenti, ma per i campionati di calcio regionali è ancora difficile ipotizzare concretamente un ritorno in campo per le partite ufficiali.

«Tutte le indiscrezioni che leggete in giro sono prive di fondamento - aggiunge il ministro Spadafora -

Al momento siamo ancora quasi sempre in zona rossa fino al 6 gennaio. Tutti i settori produttivi stanno soffrendo e sono chiuse anche le scuole che sono il cuore del nostro Paese! Basterebbe ricordare questo per pensare a quanto ridicole siano le affermazioni sul fatto che solo lo sport sia fermo».

Il ministro per lo Sport si sofferma sugli aspetti economici, sottolineando che «i lavoratori sportivi (fantasmi fino ad oggi) e le Asd e Ssd hanno avuto contributi per centinaia di milioni di euro, molto più di tanti altri settori, e continueranno ad averli fino a quando lo sport non ripartirà».

Le rimostranze dei presidenti delle società, però, più che puntare ai sostegni governativi, puntano sul fatto che a fronte di tasse di iscrizione già versate, i campionati sono stati interrotti da diverso tempo e alcuni non sono assolutamente partiti.

Un complicato nodo da sciogliere soprattutto per la Lega Nazionale Dilettanti e i vari comitati regionali, alle prese in questi giorni con tutto ciò che concerne il rinnovo della governance nazionale e di quelle periferiche.

