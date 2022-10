Calcio dilettanti, novità per gli allenatori: nuovo tesseramento dopo un esonero

Una importante deroga riservata agli allenatori del calcio dilettantistico. L'ha ufficializzata la Lega Nazionale Dilettanti, di fatto offrendo una nuova opportunità per i tecnici già tesserati in questa stagione. Coloro che saranno esonerati entro il termine del 30 novembre prossimo da un club associato alla Lnd o da una società di puro settore giovanile potranno tesserarsi per una nuova squadra.

La deroga prevede in particolare che il nuovo incarico deve arrivare in un club di girone o campionato differente rispetto a quello in cui milita la società dalla quale l'allenatore è stato esonerato. Questa deroga non riguarda però i casi di allenatori di squadre che partecipano all'attività giovanile di base.

La norma derogata prevedeva questa possibilità solo nel caso in cui l'esonero fosse avvenuto prima della prima giornata del campionato di competenza.