Continua la crescita esponenziale, e anche d'interesse, per il calcio femminile in Italia. A testimoniarlo c'è anche il fatto che sulla copertina dell'Almanacco Panini 2020 appena uscito c'è la capitana della Nazionale (e della Juve) Sara Gama, ritratta in maglia azzurra e che divide questo 'onorè con Federico Chiesa, anch'egli in copertina con la maglia azzurra.

È la prima volta che la storica pubblicazione del calcio ha una donna in copertina, ed è un'altra barriera che cade. Già da qualche anno, invece, la Panini aveva aperto il suo celebre album al calcio delle donne. Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA