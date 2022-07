Eccellenza, organico da completare: sono 7 le domande di ripescaggio

Sono 7 le domande di ripescaggio in Eccellenza presentate da società non aventi diritto all'iscrizione. Da questa stagione il massimo campionato regionale campano tornerà al format con 2 gironi, ma saranno al via 18 formazioni per raggruppamento rispetto allo standard di 32 squadre complessive.

I verdetti della scorsa stagione hanno portato a un organico di 34 società aventi diritto e dunque per completare il format dei due gironi da 18 restano disponibili altri 2 posti. I club che hanno fatto domanda di ripescaggio sono 7: Alfaterna, Cellole, Città di Avelino, Faiano, Nuova Napoli Nord, Rione Terra, Real Forio.

Stando alle indiscrezioni, il Faiano sarebbe praticamente certo di giocare di nuovo in Eccellenza dopo la retrocessione sancita nei mesi scorsi dalla sconfitta ai playout contro il Salernum Baronissi.

Per l'altro posto disponibile ci sarebbero tre squadre separate da pochi punti: Alfaterna, Città di Avellino e Real Forio le tre indiziate, ma toccherà attendere che la Lnd Campania pubblichi la graduatoria definitiva per avere ufficialità.