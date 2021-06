Calcio femmininle, l'Indipendent promossa in serie C

Promozione in serie C per l'Asd Indipendent, compagine nata dalle ceneri dell'Afro Napoli e dopo le polemiche che coinvolsero la calciatrice Titti Astarita, candidata alla Comunali di Marano con un partito di centrodestra e per questo allontanata dal club. L'Asd Indipendent, che si allena e gioca a Marano, disputerà da settembre un campionato nazionale. La squadra, guidata dal tecnico Elio Aielli, ha vinto il campionato regionale di Eccellenza e ha conquistato il pass per il passaggio in serie C. Il team, nato due anni fa, si è aggiudicata il torneo con 9 vittorie e un pareggio. L'ultimo successo (2-0) è stato conquistato sul terreno del Villaricca.