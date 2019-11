LEGGI ANCHE

Una vera e propria grandinata di provvedimenti disciplinari si è abbattuta su due club del girone G di Seconda Categoria. I fatti si riferiscono al derby tradello scorso weekend, sospeso al 23' del secondo tempo sul punteggio di 0-2 a causa di una violenta zuffa che ha costretto l'arbitro a decretare la fine anticipata delle ostilità.Secondo quanto riportato dal dispositivo del Giudice Sportivo Territoriale, a metà ripresa un calciatore dellaè statoper aver sferrato un pugno in pieno volto a un avversario. L'episodio ha scatenato una rissa tra i tesserati delle due squadre, bloccata solo dall'intervento delle forze dell'ordine.L'arbitro ha riportato a referto i nominativi dei tesserati «più esagitati», tra i quali anche un dirigente dello, partito dalla panchina per andare a rifilare un cazzotto a un calciatore della Fidelis Agro.Pesanti le sanzioni del Giudice Sportivo, che ha innanzitutto comminato sconfitta a tavolino a entrambe le squadre, corredata da ammenda di 125 euro ciascuna. Al calciatore che ha sferrato il pugno all'avversario, dando vita alla zuffa, è stata inflitta una squalifica di ben nove giornate. Inibizione fino al 26 marzo 2020 per il dirigente dello Sporting Pagani entrato in campo a colpire un avversario. Squalifica di sette turni per cinque calciatori dello Sporting Pagani e quattro calciatori della Fidelis Agro.