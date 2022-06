Campionato dei medici: scudetto alla Napoli Flegrea

La squadra di Napoli Flegrea ha vinto il ventesimo campionato di calcio riservato ai medici. Nella finale disputata a Pisciotta, in provincia di Salerno, ha battuto Taranto per 3-1 con doppietta di Ferraro e gol di Ventrone. L'altra squadra di Napoli è arrivata terza ex aequo con Trinacria Palermo. Nell'albo d'oro Napoli Flegrea, vincitrice di un altro titolo tricolore nel 2007 a Castellaneta, succede ai medici del Cosenza Fc.

Questa la rosa dei medici campioni di Italia di calcio: Alessandro Spasiano, Paolo Smaldone, Valerio Cirillo,

Diego Toledo, Antonio Spasiano, Marco Dellorusso, Adriano Ruggiero, Antonio Bocchetti, Luigi de Gennaro,

Pasquale Ferraro (il fuoriquota cannoniere del campionato con 8 reti), Andrea Bonifacio, Gianluca Sigillo, Luigi Ferrara, Cosimo Russo, Alberto Lanzacono, Sossio Lanzillo, Pasquale Ruggiero, Antonio Mallardo, Francesco Frezza,

Fabio Divivo, Michele Ventrone. Allenatore Marino Catani.