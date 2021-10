Supercoppa medici alla Trinacria: i siciliani battono Napoli in finale

Un altro trofeo in bacheca per i medici di Trinacria Palermo. La squadra guidata dal dottore Teo Guzzetta nella finale della Supercoppa 2020, slittata a causa della pandemia, ha sconfitto il Napoli capitanato dal dottore Gianni Borrelli per 2-1 a Pozzuoli. Il team napoletano era andato in vantaggio nel primo tempo con De Micco, poi nella ripresa la doppietta di Costa.

Napoli aveva raggiunto la finale di Supercoppa grazie al tricolore conquistato a Gallipoli nel 2020 a spese dei padroni di casa del Lecce di Mimmo Rocco.