L'evento a 10 anni dalla promozione del Napoli rosa in Serie A

A poche ore dalla retrocessione del Napoli Femminile in serie B (il presidente Lello Carlino ha confermato le dimissioni, peraltro previste dall’accordo tra i soci al termine del biennio sportivo, e ha fatto gli auguri al Pomigliano per aver centrato l’obiettivo salvezza) oggi alle ore 11 presso “In Arte Vesuvio” (via Marino Turchi 23) il gruppo fondatore della squadra, guidato da Italo Palmieri, presenterà gli eventi in programma il 13 giugno per ricordare i 10 anni della storica promozione in Serie A, coincisa anche con un altro importante risultato: la finale di Coppa Italia persa solo ai supplementari contro il Brescia.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato anche il progetto Pro Calcio Napoli Donne, scuola calcio d’eccellenza napoletana che si pone come novità di qualità nel nuovo panorama del calcio femminile italiano e partenopeo.