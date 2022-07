L'Angri rafforza la pattuglia under: due classe 2004 per Floro Flores

Partita a buon ritmo la campagna di crowdfunding tra i sostenitori grigiorossi, l'Angri prosegue nel puntellamento della rosa per il prossimo campionato di Serie D. In particolare rimpinguando la pattuglia degli under a disposizione del tecnico Floro Flores.

Il club doriano ha ufficializzato il tesseramento del portiere Michele Martoriello, classe 2004, proveniente dal Portici. In passato per lui esperienze nei settori giovanili del Poggibonsi e della Juve Stabia.

Proviene invece dal Campobasso 1919 il centrocampista Gianluca Casillo, anch'egli classe 2004. Si tratta di un jolly di mediana, anch'egli con esperienze nel vivaio della Juve Stabia.