Al suono tradizionale della sirena, e non quella imminente dei bombardamenti, Attilio Arillo scalcia via il pallone. Il suo gesto dice tutto. E ancora il direttore generale azzurro Pasquale Scolavino parla con il direttore di gara Giovanni Losacco di Bari. Va stretto il 3-3 al Napoli Futsal con Came Dosson, non si digerisce l’espulsione dell’argentino Renzo Grasso al minuto 17 e 20 secondi. E’ proprio in quei frangenti che decide il match. Capitan Fernando Perugino e compagni conducevano sul 2-3, in forza della tripletta realizzata dal solito immarcescibile Rodolfo Fortino, approdato a quota 26 marcature, che ha raggiunto Alessandro Patias (Real San Giuseppe) in vetta alla classifica marcatori. Sono 14 risultati consecutivi per i ragazzi di Piero Basile ma arriva un pareggio che non soddisfa le ambizioni dei partenopei, che già pregustavano il primo posto. Nulla di compresso: c’è ancora tempo per sognare in grande.

I napoletani sbloccano la gara al 14esimo con il pivot numero 20, che buca le retrovie venete. Sostenuti da un pubblico caloroso, i padroni di casa rispondono in modo repentino con Matheus Dener (14’30”). Chiamato agli straordinari, Marcio Ganho si esibisce in spaccata. Dirige con personalità l’arbitro internazionale Chiara Perona della sezione di Biella, tanto da richiamare all’ordine la panchina ospite e non solo. Chiude in vantaggio il primo tempo il Napoli Futsal con il rigore trasformato da Fortino (1-2): palla nell’angolino a sinistra e tutti ad abbracciare il preparatore atletico Mirko Esposito e lo staff azzurro. Arillo spegne questioni inutili con Pierluigi Galliani.



Nella ripresa la percussione centrale di Hugo Bernandez fissa il 2-2. Accade tutto nel primo minuto del secondo tempo. Napoli costantemente alla ricerca del sorpasso, attento a non scoprirsi troppo. Ci provano Loris Di Guida, Arlan Pablo Vieira centra il palo. Fortino ruba palla a Pablo Belsito e insacca come un falco: tris personale e 2-3 (31’20”). Rimedia «solo» il giallo Luca De Simone, il tecnico Sylvio Rocha cala il power play (Bernandez). Resta in inferiorità numerica il Napoli, perché il centrale difensivo Grasso viene espulso per doppia ammonizione (17’20”). La beffa arriva a 1’07” dal termine: sanzionato con il penalty il fallo di mano commesso da Dian Luka. Non sbaglia Vieira e il sabato sera si conclude senza vincitori né vinti sul parquet.