Comitato campania Figc, filo diretto tra il presidente e le società

Nell’ottica di una campagna d’ascolto sempre più diretta parte il filo diretto con il presidente del Comitato regionale della Carmine Zigarelli. La campagna si chiama #dilloalpresidente e il contatto si può stabilire inviando un messaggio whatsapp 3486441283 per ogni tipo di segnalazione, richiesta, proposta.

«Lavoriamo alacremente per le società, per soddisfare le loro richieste e accogliere le loro proposte, per raggiungere obiettivi e traguardi sempre più prestigiosi per la Campania», dichiara il presidente Zigarelli, spiegando che «abbiamo sempre lavorato senza sosta per il calcio dilettantistico e giovanile campano nonostante la situazione economica disastrosa, e non solo, lasciataci da chi ci ha preceduto, e nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare con la devastante pandemia, nel corso della quale l’attività collaborativa con i club campani si è intensificata, perché con vero spirito sportivo abbiamo giocato di squadra e stiamo continuando a farlo per vincere la partita più importante, quella contro il Covid. Abbiamo puntato sull’attività formativa, al fine di professionalizzare sempre più gli addetti ai lavori. Dai corsi per dirigenti, ai quelli per management dello sport in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni, a quelli per collaboratore della gestione sportiva in collaborazione con l'Adise, a quello per stampa e comunicazione sportiva in collaborazione con l'Ussi, oltre che a quelli per allenatori in collaborazione con il settore tecnico. Stiamo anche lavorando in collaborazione con l’Anci e con le istituzioni tutte per arginare la gravosa problematica dell’impiantistica sportiva. Al centro del nostro lavoro ci sono esclusivamente le società, che sono le vere protagoniste, e i loro bisogniì. L’istituzione di un numero whatsapp a totale disposizione delle società è finalizzato alla collaborazione ancor più diretta con tutti gli addetti ai lavori, che ben conoscono la mia disponibilità e la mia operatività».