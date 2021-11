Campania Sport festeggia 50 anni: fu la prima voce del calcio dilettanti

Sono già passati cinquant'anni. Era il 16 novembre 1971 quando un gruppo di giovani giornalisti, capeggiati da Antonio Sasso, attuale direttore editoriale del Roma, fondò il giornale Campania Sport per dare voce al calcio dilettantistico. L'anniversario sarà celebrato esattamente dopo mezzo secolo presso Villa Egle a Casoria martedì 16 novembre alle 17 con un convegno per ricordare quella iniziativa editoriale e parlare del movimento dilettantistico in Campania. Al dibattito, moderato da Nando Troise, interverranno le prime firme di Campania Sport: Fulvio Arpaia, Gregorio Di Micco, Antonio Sasso e Carmine Testa.