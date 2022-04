Eccellenza, al via la post season: nel weekend inizia la corsa alla D

Scatterà nel weekend la post season di Eccellenza in Campania. Tra sabato e domenica si disputeranno le gare valide per triangolare promozione, playoff e playout. La Lnd Campania ha dato possibilità ai club di accordarsi per ottenere variazioni di campo e orario.

Si giocherà al Felice Squitieri di Sarno la gara d’esordio del triangolare per la promozione in Serie D. Palmese e Puteolana scenderanno in campo domenica 1° maggio alle 16.30.

Quasi tutte in programma sabato, invece, le partite valide per il primo turno playoff. Savoia-Scafatese, Audax Cervinara-Napoli United e Agropoli-Lions Montemiletto avranno inizio alle 16.30. Unica eccezione, la sfida tra San Marzano e Ischia che si giocherà domenica 1° maggio alle 16, per permettere agli ospiti un più comodo rientro sull’isola.

Si giocheranno sabato 30 aprile anche tutte le gare valide per i playout, utili a stabilire quali squadre retrocederanno in promozione. Il programma prevede Saviano-Eclanese Città di Avellino, Real Forio-Sant’Antonio Abate, Faiano-Salernum Baronissi e Alfaterna-Castel San Giorgio.