Eccellenza, arrivano i primi verdetti: la matematica condanna sette club

Il penultimo turno di regular season di Eccellenza ha emesso nuovi verdetti nel pomeriggio di oggi. Chiuso il discorso relativo alle retrocessioni dirette in tutti e tre i gironi, conti aperti per i playout e per uno dei posti del triangolare finale che stabilirà le due promozioni in Serie D.

Girone A

La Palmese ha ottenuto il pass definitivo per andarsi a giocare uno storico ritorno nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Il pareggio interno per 2-2 col Pomigliano ha ottenuto il punto che mancava per la matematica certezza di partecipare al triangolare finale. Audax Cervinara e Lions Montemiletto andranno ai playoff, con piazzamento da stabilire: il Cervo al momento vanta 2 punti di vantaggio sui Leoni e potrebbe confermarlo nell'ultimo turno del prossimo weekend.

In coda, Ottaviano e Forza e Coraggio Benevento retrocedeno in Promozione, accompagnate da una Vis Ariano che aveva già da tempo salutato la categoria. Ai playout Saviano e Città di Avellino, che nello scontro diretto in programma nel prossimo weekend all'ombra del Vesuvio stabiliranno chi avrà il vantaggio di giocare in casa.

Girone B

Anche la Puteolana ha ottenuto oggi l'aritmetica certezza di accedere al triangolare finale per la promozione in Serie D. Sicure dell'accesso ai playoff Savoia, Ischia e Napoli United, con l'ultimo turno decisivo per stabilire i piazzamenti. Da questo girone e dal gruppo C proverrano le due migliori quarte che accederanno ai playoff regionali.

In coda, Nuova Napoli Nord (record negativo di 0 punti in 25 gare) Barano e già da tempo retrocesse in Promozione. Rischia la retrocessione diretta anche la Neapolis per l'eccessivo distacco dalla Maddalonese, sestultima in classifica. A meno che all'ultimo turno non ci sia un exploit esterno contro il Napoli United di Maradona Jr. con la concomitante sconfitta interna del Real Forio in casa contro la stessa Maddalonese. Certo invece di giocarsi ai playout la permanenza in Eccellenza il Sant'Antonio Abate.

Girone C

La sconfitta interna con l'Alfaterna costa la categoria alla Calpazio, che retrocede in Promozione insieme alla Virtus Cilento, già da tempo finita in categoria inferiore. Il Salernum Baronissi dovrà vincere l'ultima gara di regular season, in casa contro il già salvo Vico Equense, per evitare la retrocessione diretta per distacco.

In zona playout Alfaterna, Faiano e Costa d'Amalfi a quota 29, con il Sant'Agnello a 32, ma chiamato allo scontro diretto casalingo proprio contro la formazione amalfitana. Il prossimo turno prevede anche lo scontro diretto tra Alfaterna e Faiano, oltre alla sfida interna tra Castel San Giorgio (26 punti) e Calpazio.

In vetta sarà il prossimo turno a dare il verdetto sulla squadra che accederà al triangolare per la Serie D. L'Angri ha 2 punti di vantaggio sul San Marzano, ma all'ultima giornata c'è un duplice scontro diretto. I grigiorossi ospiteranno la Scafatese, in concorrenza per il terzo posto con l'Agropoli, che ospiterà proprio il San Marzano. Ultimi 90' da brividi, dunque, per il raggruppamento più equilibrato del torneo di Eccellenza campano.