Campionato dei medici: Napoli sfida Cosenza per lo “scudetto”

Medici di Napoli in finale al diciannovesimo campionato nazionale in corso a Siracusa per difendere il tricolore conquistato nello scorso settembre a Gallipoli. Sabato 3 luglio alle ore 19 nella gara decisiva affronteranno il Cosenza. Nelle semifinali Napoli e Cosenza hanno battuto rispettivamente Taranto e Trinacria Palermo per 1-0. La rete azzurra contro gli ionici ha portato la firma di De Micco.