Apre Portuga, chiude Duarte. Il derby si tinge di gialloblu al PalaCercola. Abbraccia tutti i suoi ragazzi Andrea Centonze, sprizzando felicità e soddisfazione. Tre punti pesanti per il morale e la classifica. Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-2. Minuto di silenzio per omaggiare il campione del mondo Paolo Rossi e poi spettacolo sul parquet.

Si riconferma assistman il mancino Massimo De Luca. La sua percussione al 9’ facilita la conclusione vincente di Fabiano D’Oliveira Barreto. Il giocatore dalla chioma inconfondibile porta in vantaggio i padroni di casa (1-0). Germano Montefalcone in porta al posto di Francesco Molitierno (scelta tecnica) e leitmotiv della partita: lancio lungo a cercare in maniera ostinata (rivelatasi decisiva) Leandro Moreira Chimanguinho. Strategia premiante ed efficace sulla distanza.

Delizia Mario Imparato: il pallone si stampa sul palo (17’). Ben posizionato in campo, il Real costringe i rossoblu a tirare dalla distanza. E in pochi secondi gli ospiti costruiscono due nitide occasioni. Prima il salvataggio del portiere classe 1994 a 41” dalla sirena e subito dopo (38”) il pareggio di Luiz Cardozo Brizzi Luizinho (1-1). Con la testa già negli spogliatoi, da centrocampo capitan Vinicius Duarte estrapola una perla balistica che vale il 2-1. Riscatto immediato ad 1” dalla fine del primo tempo.

Ad inizio seconda ripresa il laterale Sergio Romano riequilibra il match in diretta su RaiSport. Venerdì interessante con il calcio a 5 che trova la sua giusta dimensione televisiva: vetrina meritata. Sulla fiondata del 2-2 soccorso medico per De Luca, colpito involontariamente dall’autore del gol.

Siccome è sempre l’ora del «Chimishow», sfiora l’allungo il numero 10 e successivamente di testa capitalizza il rinvio di Montefalcone. Minuto 34’43” e Chimanguinho inserisce la freccia del sorpasso (3-2). I tentativi ripetuti della squadra di Alberto Riquer non trovano fortuna e seguito: si spengono di poco a lato oppure si infrangono sulla barriera eretta dal 26enne Germano. A 3” dal gong firma la doppietta personale Duarte (nella foto di Francesco Sollo). Il capolavoro del laterale fa schizzare l’audience. Applausi non solo virtuali per il Real San Giuseppe, abile a fermare la seconda della classe. Caccia alla volpe riuscita.

