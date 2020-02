Lello Carlino, patron di Carpisa e presidente del Napoli Calcio Femminile, ha presentato al Gambrinus la sua autobiografia «Il presidente», scritta dai giornalisti Enzo Agliardi e Serena De Simone, in una serata condotta da Lorenzo Crea. Tra i presenti in sala, accolti dal patron Antonio Sergio, la professoressa Annamaria Colao, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, la presentatrice Veronica Maya, il manager Carlo Palmieri e il procuratore calcistico Enrico Fedele.



Carlino racconta la sua storia imprenditoriale e il suo amore per lo sport, con esperienze vissute accanto a molte squadre e molti atleti, la più significativa con il Napoli Calcio Femminile, che è al comando della classifica di serie B e si prepara al big match con la Lazio.