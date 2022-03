Casi di Covid nel gruppo squadra: due rinvii per il Real San Giuseppe

Il Real San Giuseppe resterà fermo per due giornate. Disposto il rinvio a data da destinarsi della gara esterna con Feldi Eboli e di quella casalinga contro L84, rispettivamente in programma domani e martedì 8 marzo. La Divisione Calcio a 5 ha accolto l'istanza del club vesuviano, relativa alla presenza di casi di Covid nel gruppo squadra.

Un periodo nero per la squadra del presidente Antonio Massa, contraddistinto pure da un cammino abbastanza disastroso dalla ripresa del campionato nel 2022.

L'unica parentesi positiva ha riguardato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, che il tecnico Carmine Tarantino non ha esitato a definire «traguardo storico per la società, al suo secondo anno di partecipazione al campionato di Serie A. Un traguardo che premia comunque anche noi per il gran lavoro fatto nella prima parte di stagione. Tuttavia - ha sottolineato il tecnico gialloblu - adesso dobbiamo guardare al presente, che ci vede in un momento complicato per defezioni e risultati. Nell’ultimo mese si è creato un po’ di scompiglio nel gruppo, ma dobbiamo ritrovare l’unità per tirarci fuori da una situazione difficile».

La ricetta per uscire dal momento no? Semplice da declinare e Tarantino spera lo sia altrettanto nel metterla in pratica: «Dobbiamo tirare fuori il massimo, anche tenendo conto delle assenze. Dobbiamo anche cercare di gestire meglio le partite dal punto di vista emozionale, imparando anche a soffrire perché fino a fine anno sappiamo che non sarà semplice ribaltare una situazione di classifica non facile. Ma il gruppo ha dimostrato una grande forza di volontà, da cui trarre le energie giuste per portare a termine il nostro compito».