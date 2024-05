Castel S.Giorgio-Costa d'Amalfi 0-1: costieri agli spareggi per la Serie D

Il Costa d'Amalfi espugna il campo del Castel San Giorgio nella finale playoff di Eccellenza girone B e accede agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. La rete di Francesco Proto, figlio del tecnico Gino, consente ai costieri di battere un altro record storico per il club della Divina, proiettando con grande entusiasmo la squadra al turno successivo.

Gara molto tattica e “muscolare” tra le due formazioni. Il Castel San Giorgio aveva il vantaggio di giocare per il doppio risultato, avendo concluso la regular season al secondo posto.

Nel primo tempo i padroni di casa hanno a lungo protestato per un intervento scomposto del difensore Vuolo, ammonito poco prima, sull'attaccante Di Giacomo. Episodio non valutato però come irregolare dall'arbitro.

Al 13' della ripresa la spettacolare azione avviata dal difensore Massa sul versante sinistro e finalizzata con un preciso tap-in da Francesco Proto. In svantaggio il Castel San Giorgio ha provato a raddrizzare il risultato, ma l'unica conclusione degna di nota è arrivata al 51' con una sventola di Vatiero su punizione neutralizzata con un gran riflesso dal portiere Manzi.

Il Costa d'Amalfi passa dunque il turno e domani conoscerà l'avversaria del primo step degli spareggi nazionali. I sorteggi dello scorso dicembre hanno abbinato la vincente dei playoff della Basilicata: domani pomeriggio è in programma il match tra San Cataldo e Città dei Sassi Matera.