Scatta la Coppa Italia. Al via la fase a gironi. Il Napoli femminile chiamato a superare l’ostacolo Chievo Verona. «Stiamo trovando i giusti equilibri e siamo contenti delle prestazioni, meno dei risultati. Squadra in forte crescita», spiega alla vigilia Pasquale Di Leo, vice di Alessandro Pistolesi.

Campionato fermo. «Chievo squadra ostica e da rispettare. Gara da non sottovalutare. Le clivensi sono prime in serie B. Ci faremo trovare pronti, saremo all’altezza e giocheremo con determinazione», assicura il tecnico toscano con esperienze maturate in Spagna.

Paola Di Marino e compagne concentrate. «Ci teniamo a ben figurare», prosegue Di Leo, fiducioso sulle potenzialità del gruppo. «Abbiamo costruito un mix di calciatrici esperte e giovani, mi sembra si stiano amalgamando bene, lo dimostra anche la convocazione di Sofia Colombo in Nazionale e non solo».

Fischio di inizio domani alle ore 14.30 e diretta Facebook sulla pagina del Chievo Women. «Siamo fiduciosi per le prossime partite», conclude Di Leo. Domenica 31 ottobre la settima giornata contro la Sampdoria allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.