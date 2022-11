Vittoria rotonda e meritata per la Feldi Eboli, che espugna il PalaTarquini e batte con un secco 1-4 il Ciampino Aniene. La squadra di mister Samperi è padrona del campo per larghi tratti del match, ma paga a caro prezzo un blackout nella seconda metà del primo tempo che porta al momentaneo pareggio capitolino.

Prima però è un monologo degli ebolitani, che trovano il vantaggio con Luizinho dopo 90 secondi, impegnano due volte Casassa e poi colpiscono due pali e una traversa con Selucio, Braga e Gluilhermao. Tuttavia, dal possibile 0-4 si passa incredibilmente al pareggio del Ciampino.

Salla chiama Dalcin a due interventi provvidenziali, poi Liberti in ripartenza insacca sul primo palo. L’inerzia sembra in favore del Ciampino e Dalcin deve letteralmente decollare per evitare il peggio. Poi, esaurito il break dei capitolini, la Feldi ripassa con Luizinho nel finale di frazione portando lo score sul parziale 1-2 all’intervallo.

Per metà del secondo tempo permane un sostanziale equilibrio, con occasioni non eccezionali su entrambi i versanti. Al 10’ però il Ciampino resta in inferiorità. Pina rimedia il secondo giallo e concede una punizione da posizione invitante alla Feldi, che la sfrutta al massimo trovando il tris con Scigliano.

Reagisce Ciampino sprecando con Thorp. Sul fronte opposto Casassa tiene vive le speranze, ma Luizinho al 14' decide che la gara va chiusa e infila un terra-aria sotto l'incrocio dei pali per la tripletta personale. I padroni di casa optano per il portiere di movimento ma serve a poco. Anzi, c'è ancora tempo per il quarto legno di giornata per la Feldi sulla sassata di Selucio.