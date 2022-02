Tre punti pesanti. Non commette passi falsi il Napoli Futsal in trasferta e raccoglie la prima vittoria del 2022. Dopo gli spettacolari pareggi contro la capolista Syn-Bios Petrarca (4-4) e i campioni d’Italia (2-2 contro l’Italservice Pesaro) tra le mura amiche, ecco il successo tanto desiderato dal club presieduto da Serafino Perugino. Gli azzurri battono con un perentorio 1-4 Ciampino Aniene. All’andata terminò 4-4 al Centro Sportivo Cercola, al ritorno i ragazzi allenati da Piero Basile hanno realizzato altrettante reti, subendone soltanto una.

La sblocca Attilio Arillo (16’30”) verso la fine del primo tempo. Lo scugnizzo di Pianura manda i partenopei al riposo sul punteggio di 0-1. La ripresa si apre con l’autogol di Gomes Da Silva Wilde dopo 27 secondi. Poi sale in cattedra il portento Luis Felipe Naibo Turmena. Nella 17esima giornata di serie A il doppio graffio del numero 17 azzurro (25’14” e 38’09”) e scambio del cinque con il direttore generale Pasquale Scolavino. Sono sei le marcature del mancino argentino in campionato: a segno con la Feldi Eboli, contro Came Dosson, Todis Lido di Ostia, il Real San Giuseppe nell’ultimo turno del 2021 al PalaSele (28 dicembre), la doppietta odierna al PalaTarquini.

Alexandro Menino Divanei firma il gol della bandiera (38’23”), salvando l'onore della compagine guidata da Daniel Ibanes. Unico ammonito della gara il laterale Gutierre Bastos Santos (36’43”). Da segnalare l’esordio con la maglia numero 11 del croato Luka Peric, come anticipato alla vigilia del match dal tecnico di Martina Franca in conferenza stampa. Capitan Fernando Perugino e compagni salgono a quota 29 e affronteranno in casa l’Opificio Cmb Matera martedì 22 febbraio (ore 20).