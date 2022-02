Nel mezzo di febbraio. Non c’è sosta per il Napoli Futsal, non c’è tempo per rifiatare. «E’ il bello del gioco», spiega in conferenza stampa il tecnico Piero Basile alla vigilia della sfida con il Ciampino Aniene. Dopo la sfida di domenica scorsa con la capolista Syn-Bios Petrarca (4-4) e i campioni d’Italia nel turno infrasettimanale (2-2 contro l’Italservice Pesaro sempre a Cercola), capitan Fernando Perugino e compagni saranno impegnati domani pomeriggio (ore 15) al PalaTarquini per la 17esima giornata.

Stress e calcio a 5. «Il dispendio di energie fisiche e mentali vale per tutti», osserva l’allenatore di Martina Franca, che chiede espressamente ai suoi il maggior numero di punti nel trittico imminente. «Non siamo contenti dei due recenti pareggi e non ci possiamo accontentare. Abbiamo la consapevolezza di essere forti ma siamo rammaricati», afferma Basile, che dovrà fare a meno dello squalificato Renzo Grasso. Il centrale difensivo argentino si è rivelato fondamentale.

Piede sull’acceleratore. Basile spinge gli azzurri. Vietato distrarsi contro Ciampino Aniene, Opificio Cmb e Vitulano Drugstore Manfredonia. «La classifica non ammette passi falsi». E allora avanti tutta. «In partite come quelle disputate con le prime della classe i dettagli possono fare la differenza. Gli episodi svoltano gli scenari», ribadisce Basile. Sul banco degli imputati la superiorità numerica, non sfruttata contro bianconeri e biancorossi.

Cinismo e concretezza non devono mancare in certi frangenti. «Probabile l’impiego del croato Luka Peric. La rosa è lunga e le partite sono ravvicinate: sul parquet ogni tre giorni. E’ giusto e doveroso sfruttare al massimo l’organico. Tutti meritano di giocare», conclude Basile.