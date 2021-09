Colpo Napoli United, torna Cittadini dopo l'esperienza a Malta

Il Napoli United, guidato in panchina da Diego Maradona junior, si rinforza ulteriormente. Da ieri Blas Cittadini (nella foto), dopo un'esperienza in prima divisione nel campionato di Malta con l'Hamrun Spartans, squadra campione dell'isola, è di nuovo un calciatore dei multietnici. "Un ritorno gradito per tutto l'ambiente - spiegano i vertici della società - ma soprattutto un elemento fondamentale che va a rinforzare l'organico in previsione di una stagione che si preannuncia molto intensa". "I leoni", reduci dal pareggio in Coppa Italia con l'Ercolanese, saranno in campo nuovamente sabato contro il Savoia, nel terzo impegno del campionato di Eccellenza.