L'assemblea per l'elezione del presidente del Comitato della Figc Campania (unico candidato il presidente uscente Carmine Zigarelli) si terrà domenica 10 gennaio in remoto. Lo ha deciso il prefetto di Avellino, Paola Spena. Preso atto di questo invito, il presidente Zigarelli ha convocato l'assemblea - si sarebbe svolta al Paladelmauro - in remoto alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione.

Ultimo aggiornamento: 21:43

