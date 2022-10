Concomitanza azzurra. E’ già capitata nel recentissimo passato in campionato, si è ripresentata adesso. Mercoledì (vincente) di coppa per il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato in Champions League allo stadio Diego Armando Maradona contro i Glasgow Rangers (3-0), e il Napoli Futsal di David Marin, che ha battuto l’Ecocity Genzano 4-2 al PalaCesaroni. Capitan Fernando Perugino e compagni accedono agli ottavi, grazie alle reti di Humberto Honorio, Rodolfo Fortino, Rafinha, e del paraguaiano Javier Adolfo Salas. Per i padroni di casa a segno Francesco Lo Cicero e Matheus Pozzer Sacon.

Sul doppio vantaggio, i partenopei (in tenuta bianca) si fanno agganciare. Il bomber-pivot sfrutta a dovere la superiorità numerica per l’espulsione del brasiliano Lukaian. Rafinha firma il sorpasso a 2' dal termine. Marcio Ganho vigilia e non si fa sorprendere. Il tecnico Gianfranco Angelini schiera il power play ma Salas chiude definitivamente i giochi con il suo sigillo.

E ora il derby con il Real San Giuseppe, che ha battuto 7-2 la Sandro Abate Avellino. Gara unica mercoledì 16 novembre. Il sorteggio deciderà quale delle due società campane ospiterà il big match. Prima però l’incontro al PalaJacazzi di Aversa contro Meta Catania su Sky Sport (20.45) domenica 30 ottobre.