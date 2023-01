Coppa Italia di Eccellenza, ultimo atto: la finale sarà Acerrana-San Marzano

Giunge all'ultimo atto la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Ieri si sono giocate le gare valide per il ritorno delle semifinali, con Acerrana e San Marzano a festeggiare la qualificazione per la finalissima, in programma il prossimo 1° febbraio alle 18.30.

Nel pomeriggio il San Marzano ha battuto per 2-0 il Pomigliano grazie alle reti dell'attaccante Elefante e del centrocampista Marzano. La squadra di mister Fabiano ha bissato il successo ottenuto già all'andata: al Paudice di San Giorgio a Cremano i blaugrana si imposero col punteggio di 0-3 grazie alla doppietta dell'attaccante Castagna e alla rete del centrocampista Nuvoli.

Nel posticipo serale al Papa di Cardito, invece, l'Acerrana ha fermato sullo 0-0 il Savoia, passando il turno grazie al successo per 2-1 ottenuto all'andata. Doppietta di Spilabotte per i granata, con gol della bandiera per gli oplontini firmato da Sicuro.

Resta ora da stabilire la sede della finalissima, con la candidatura di tre importanti impianti: il Pinto di Caserta, il Partenio-Lombardi di Avellino e il Menti di Castellammare, che ha già ospitato la finale nella scorsa edizione del trofeo.