Coppa Italia Dilettanti, fase nazionale: ecco le avversarie del San Marzano

Si è completato nel weekend il quadro delle squadre vincitrici delle fasi regionali della Coppa Italia Dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il calendario degli incontri del primo turno a cui partecipano le 19 vincitrici dei trofei regionali, suddivise in 3 triangolari e 5 abbinamenti di andata e ritorno. Chi vincerà il trofeo nazionale sarà promosso in Serie D.

Il San Marzano, reduce dalla vittoria nella finale di Caserta contro l'Acerrana, è inserita nel gruppo G insieme al Manfredonia (capolista del girone A di Eccellenza Puglia) e Tricarico Pozzo di Sicar (settima in classifica nel massimo campionato lucano).

I blaugrana dell'Agro riposeranno alla prima giornata, prevista per il 15 febbraio prossimo quando il Manfredonia ospiterà il Tricarico. In base al risultato, si capirà se ci sarà esordio interno o in trasferta per il San Marzano. In caso di successo dei sipontini, la squadra di mister Fabiano renderà visita al Tricarico il 22, ospitando poi il Manfredonia il 1° marzo. In caso di pareggio o vittoria dei lucani, si giocherà invece prima la partita contro i pugliesi al Felice Squitieri di Sarno.

La vincente del gruppo G affronterà ai quarti di finale, in gare di andata e ritorno, la vincente della sfida tra Gioiese (Calabria) e Nuova Igea Virtus (Sicilia). Questa infine la composizione degli otto gruppi da cui usciranno le qualificate ai quarti di finale:

15 febbraio: 1^ gara triangolari / andata abbinamenti

22 febbraio: 2^ gara triangolari / ritorno abbinamenti

1° marzo: 3^ gara triangolari

8 marzo: andata quarti di finale

22 marzo: ritorno quarti di finale

5 aprile: andata semifinali

12 aprile: ritorno semifinali

26 aprile: finalissima