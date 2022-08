Coppa Italia Dilettanti, fase regionale: ufficiale il calendario del primo turno

Il Comitato Regionale Campania ha reso noto questo pomeriggio il calendario del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La fase regionale prenderà il via nel weekend 27-28 agosto e terminerà con la finale in programma il 1° febbraio 2023. La scorsa settimana erano stati ufficiali i gironi e il tabellone della manifestazione tricolore, la cui vincitrice accederà alla fase nazionale che darà diritto a un posto in Serie D.

Sono 12 i gironi triangolari validi per il primo turno. Accederanno al turno successivo le prime classificate di ogni gruppo oltre alle migliori quattro seconde. Qui di seguito le gare in programma per la prima giornata del primo turno.

A: Mondragone-Maddalonese (riposa Albanova)

B: Ischia-Real Forio (riposa Atletico Calcio)

C: Villa Literno-Real Acerrana (riposa Napoli United)

D: SC Ercolanese-Savoia (riposa Sant'Antonio Abate)

E: Saviano-Virtus Campania (riposa Pomigliano)

F: Pompei-Capri Anacapri (riposa Massa Lubrense)

G: S.Agnello-Costa d'Amalfi (riposa Vico Equense)

H: Pol.Lioni-Lions Montemiletto (riposa Virtus Avellino)

I: Audax Cervinara-G.Carotenuto (riposa Solofra)

L: Castel San Giorgio-Ercolanese (riposa San Marzano)

M: Salernum Baronissi-Giffoni Sei Casali (riposa Scafatese)

N: Agropoli-Buccino Volcei (riposa Faiano)

La seconda giornata si disputerà il 31 agosto con i seguenti incontri

A: Maddalonese-Albanova

B: Real Forio-Atletico Calcio

C: Real Acerrana-Napoli United

D: Savoia-Sant'Antonio Abate

E: Virtus Campania-Pomigliano

F: Capri Anacapri-Massa Lubrense

G: Costa d'Amalfi-Vico Equense

H: Lions Montemiletto-Virtus Avellino

I: G.Carotenuto-Solofra

L: Ercolanese-San Marzano

M: Giffoni Sei Casali-Scafatese

N: Buccino Volcei-Faiano

La terza e ultima giornata, con gli incontri restanti, si disputerà invece il 14 settembre prossimo.