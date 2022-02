Coppa Italia Dilettanti nazionale: San Marzano, esordio a Barletta

Si è tenuto nella serata di oggi, nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, il sorteggio relativo al primo turno della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Il San Marzano, squadra vincitrice del trofeo regionale, dovrà affrontare Melfi e Barletta.

I blaugrana esordiranno in trasferta mercoledì 9 marzo prossimo contro il Barletta, corazzata dell'Eccellenza pugliese. In caso di vittoria o pareggio contro i biancorossi, la squadra di mister Egidio Pirozzi riposerà mercoledì 16 marzo, affrontando il Melfi in casa mercoledì 23 marzo.

In caso di sconfitta contro il Barletta, invece, il San Marzano scenderà in campo mercoledì 16 marzo tra le mura amiche contro il Melfi.

Impegni importanti per il club presieduto da Felice Romano, in programma a pochi giorni di distanza da due big match di campionato nel girone C di Eccellenza, in trasferta contro Scafatese (6 marzo) e Angri (20 marzo).