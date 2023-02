Coppa Italia Dilettanti, San Marzano vince per la seconda volta di fila

Il San Marzano vince la seconda Coppa Italia Dilettanti regionale consecutiva. Nella gelida serata di ieri, i ragazzi di mister Franco Fabiano battono l'Acerrana di misura e conquistano il trofeo in una splendida cornice di pubblico. Al Pinto di Caserta va in scena uno spot per il calcio campano, con oltre tremila presenti sugli spalti e soprattutto un piacevolissimo spettacolo in campo.

Come nella passata edizione, i blaugrana vanno in svantaggio ma si riorganizzano e vincono in rimonta. Toni agonistici elevatissimi, ma grande correttezza in campo tra le due contendenti, che dimostrano fin dai primi minuti la voglia di alzare il trofeo.

L'Acerrana passa in vantaggio alla prima azione degna di nota. Minuto numero 11, Spinola raccoglie una corta respinta al limite e realizza il gol dell'ex. Ma la gioia dei vesuviani dura pochi minuti. Munao è bravo a deviare in corner un colpo di testa di Prisco, ma si arrende sul tiro dalla bandierina quando Riccio sceglie bene il tempo dell'inserimento e fa 1-1.

Non mancano le occasioni da una parte e dall'altra. Befi e De Angelis ci provano senza esito per l'Acerrana, sul versante opposto Prisco, Castagna e Velotti sfiorano il sorpasso. Prima dell'intervallo Camara divora l'occasionissima per il vantaggio del San Marzano; nell'occasione il portiere Munao rimedia un grave infortunio che lo costringe a lasciare il campo.

Nella ripresa cala la temperatura esterna, ma non quella in campo. Si riparte a buon ritmo e la svolta arriva intorno al quarto d'ora. Fabiano toglie Camara per inserire Marotta e il fantasista, dopo novanta secondi controlla palla, se l'accomoda sul sinistro e fa partire un “giro” che atterra morbido sul palo opposto per il 2-1.

Marotta mette il piede in tutte le ulteriori azioni pericolose del San Marzano, col portiere Giordano pronto a porre rimedio. Sul fronte opposto non hanno successo le sortite di Todisco e Vitale. Col passare dei minuti l'Acerrana tenta un forcing facendo densità in attacco, ma di fatto il portiere Palladino resta inoperoso fino al triplice fischio.

Il San Marzano alza per il secondo anno di fila il trofeo e accede alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Nel primo turno si cimenterà in un triangolare con il Tricarico (vincitrice della Coppa in Basilicata) e con la vincitrice del trofeo in Puglia. Domenica si giocherà la finale di ritorno tra Manduria e Manfredonia, coi sipontini forti della netta vittoria dell'andata per 3-0. Il primo turno scatterà il prossimo 15 febbraio.