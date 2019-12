Coppa Italia Eccellenza, domani le semifinali

La Coppa Italia Dilettanti entra nel vivo, dato che domani si disputeranno le semifinali d’andata tra Puteolana 1902 e Afragolese e tra Costa D’Amalfi e la Polisportiva Santa Maria Cilento. La gara più attesa è sicuramente il big match del “D. Conte” dove si affronteranno ancora una volta, quelle che stando alla classifica, sono le squadre migliori del girone A. I diavoli granata di mister Ciaramella dovranno fare i conti con la pesante assenza del bomber Roberto Palumbo, squalificato, mentre Masecchia dovrà fare a meno di Emanuele Murolo, infortunato. Nonostante l’orario proibitivo, ore 14:30, è previsto una presenza importante di pubblico che sarà, probabilmente, tutto di fede puteolana visto il divieto di vendita di tagliandi ai residenti nel comune di Afragola. Non è ancora chiaro se i due tecnici effettueranno turn over in ottica campionato ma viste le rose a disposizione, la gara si preannuncia molto combattuta e divertente.

