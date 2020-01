Mercoledì di Coppa Italia per il Futsal Fuorigrotta. Capitan Fernando Perugino e biancazzurri impegnati contro la Virtus Rutigliano al PalaCercola (ore 19.30). Prima fase della competizione nazionale e gara unica. Dopo il rinvio della scorsa settimana e il ricorso respinto del Barletta, i ragazzi di Fabio Oliva pronti a scendere nuovamente sul parquet. Avversari di turno i pugliesi allenati da Francesco Chiaffarato, al quarto posto in serie A2, nel girone C, a quota 30 punti, dietro Assoporto Melilli, Futsal Polistena e Real Rogit. Da tenere particolarmente d’occhio i due laterali Cristobal Gracia (27 gol), capocannoniere del raggruppamento, e David Velasco Gonzalez (18 marcature).



«Partita importantissima che stiamo preparando al meglio. Turno secco e abbiamo il vantaggio di giocare in casa. Ci aspettiamo una bella risposta dal nostro pubblico, per disputare, eventualmente, la prossima sfida con l’Atletico Cassano sempre tra le mura amiche», spiega fiducioso alla vigilia il direttore sportivo Nicola Ferri.



Morale alle stelle nel club del presidente Serafino Perugino. Sette vittorie consecutive in campionato e secondo posto consolidato in griglia. «Siamo consapevoli della forza del Real San Giuseppe. Saremo sempre pronti a cogliere un loro possibile passo falso, ma se non dovesse arrivare, vorrà dire che sono stati decisamente bravi a meritare la promozione diretta. Restiamo in corsa per tutti gli obiettivi e siamo pronti a dare l’anima fino in fondo», avverte Ferri, che ricopre anche il ruolo di assistant coach di Oliva e co-allenatore under 19.



Grandi sforzi dedicati anche al settore giovanile. «Stiamo facendo bene ovunque, con obiettivi diversi. E’ chiaro che con gli under 19 vogliamo vincere e il primo posto è lo specchio di un gruppo maturo e degli investimenti fatti. Con i più giovani le soddisfazioni arrivano attraverso un graduale percorso di crescita», ammette Ferri.



Meritevole l'iniziativa a sostegno della famiglia del compianto Antonio Capuozzo. Non solo il minuto di silenzio prima del fischio d’inizio al PalaFrascati contro la Roma ma anche una sottoscrizione per aiutare concretamente la famiglia dell’ex portiere del Pescara. Un contributo diretto ai due figli del giocatore napoletano prematuramente scomparso.











