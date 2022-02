Coppa Italia, il girone del San Marzano: dal 9 marzo le gare con Barletta e Melfi

Si è completato il quadro delle squadre che parteciperanno alla fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, riservata alle vincitrici dei trofei regionali. La Campania sarà rappresentata dal San Marzano, che in finale ha battuto la Virtus Campania.

I blaugrana dell’Agro sono inseriti nel gruppo G insieme a Melfi e Barletta, club che vantano importanti tradizioni tra i professionisti. La prossima settimana la Lega Nazionale Dilettanti procederà al sorteggio per stabilire il calendario delle gare dei tre triangolari e degli abbinamenti degli 8 gruppi.

La manifestazione tricolore riservata ai club di Eccellenza prenderà il via il prossimo 9 marzo e si concluderà il 27 aprile. La vincente della Coppa Italia Dilettanti sarà promossa in Serie D. In caso di vittoria di una squadra già promossa in campionato, sarà l’altra finalista ad accedere al massimo torneo dilettantistico nazionale. Qui di seguito la composizione di abbinamenti e triangolari.

Gruppo A: Fezzanese, Ciliverghe, Alba

Gruppo B: Brian Lignano, Virtus Bolzano, Montecchio Maggiore

Gruppo C: Salsomaggiore-Fortis Juventus

Gruppo D: Fossombrone-Angelana

Gruppo E: Civitavecchia-Ossese

Gruppo F: L’Aquila-Isernia San Leucio Roccasicura

Gruppo G: Melfi, San Marzano, Barletta

Gruppo H: Locri-Ragusa