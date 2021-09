La squdra dei medici napoletani alla Final Eight di Coppa Italia

Medici-calciatori di nuovo in campo. Dopo il campionato d'Italia svolto a Siracusa a inizio luglio che ha visto trionfare la squadra di Cosenza, da venerdì 10 a domenica 12 settembre a Cascia (Perugia) va in scena la Final Eight di Coppa Italia. Al torneo partecipano 8 squadre affiliate alla Asd Nazionale Medici Calcio: Napoli, Cosenza, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, Bologna, Palermo, Trinacria Palermo (detentori del trofeo conquistato nel 2019) e Milano-Brianza. Il Napoli debutterà venerdì alle ore 9.45 contro il team di Cosenza. Domenica 12 la finale. Tutte le gare si disputeranno presso il complesso sportivo Country House Élite.

Durante il torneo si terrà l'assemblea dei presidenti o delegati di tutte le società iscritte alla Asd Nazionale Medici Calcio per l'elezione dei cinque consiglieri che compongono il direttivo. Attualmente l'Asd Nazionale Medici Calcio è presieduta dal dottor Giovanni Borrelli (Napoli). Del direttivo fanno parte Antonio Caputo (Cosenza, vicepresidente), Giovanni Imburgia (Palermo), Alberto Penati (Milano-Brianza) e Nino Zavettieri (Melito Porto Salvo). Segretario Francesco Stanzione (Napoli).