Per il morale. E per chiudere al meglio il 2021 calcistico con un sorriso. Il Napoli femminile prova a riscattarsi in Coppa Italia e punta a prendersi una rivincita con l’Empoli. Si affacciano nuovamente le toscane allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, proprio dove si sono imposte di misura (0-1) domenica 5 dicembre nella decima giornata di campionato, grazie alla rete di Asia Bragonzi (12’).

«Dobbiamo appigliarci alla certezza che non possiamo più commettere passi falsi, ci servono punti ad ogni partita», spiega Giulia Domenichetti, che guida la compagine azzurra insieme a Roberto Castorina. Testa alla serie A certamente, domani (ore 14.30) spazio alla competizione nazionale. Si rivedranno in campo Isotta Nocchi ed Elisabetta Oliviero, ex di turno. Chi vince, accede ai quarti di finale. Entrambe le compagini hanno pareggiato (1-1) con il Chievo Verona: capitan Paola Di Marino e compagne domenica 17 ottobre, il club di Rebecca Corsi sabato 20 novembre.

«Gli sforzi fatti fin qui non sono bastati», osserva il tecnico anconetano. «Chiediamo alle ragazze compattezza e di dare sempre il massimo. Per il momento non so se tutte hanno dato il massimo, ma so che bisognerà mettere in campo il 120% a partire da domani e per il resto della stagione». Lancia un messaggio ben preciso Domenichetti alle sue atlete.

«L’Empoli è in un buon momento e gioca in fiducia, ha un potenziale offensivo importante da temere certamente», prosegue Domenichetti, confidando nella reazione delle azzurre. «Dovremo sfoderare compattezza e portare a casa un risultato», auspica l’allenatore del Napoli. «Vogliamo chiudere il 2021 con ottimismo e compiere un passo avanti». L’ingresso gratuito consentirà di salutare i tifosi.