Napoli femminile out, Empoli ai quarti. Il sorteggio effettuato questa mattina nella sede Figc di via Allegri per il passaggio del turno in Coppa Italia ha premiato il club toscano. Sono le ex azzurre Elisabetta Oliviero e Isotta Nocchi ad andare avanti nella rassegna nazionale, mentre capitan Paola Di Marino e compagne salutano definitivamente la manifestazione tricolore dopo due pareggi in altrettante sfide.

Si chiude così il 2021 calcistico. Le ragazze allenate dalla coppia Domenichetti-Castorina torneranno in campo domenica 16 gennaio 2022 con l’Inter (ore 14.30). Inizia con una trasferta impegnativa il nuovo anno per la società presieduta da Lello Carlino.

Empoli, Napoli e Chievo Verona hanno chiuso il gruppo B con gli stessi punti e la medesima differenza reti (tutte e tre le partite sono terminate con il punteggio di 1-1). Le calciatrici di Fabio Ulderici sfideranno la Fiorentina di Patrizia Panico, mentre la Roma campione in carica affronterà il Como. Match clou il derby d’Italia Juventus-Inter e Milan-Sampdoria. Le gare d’andata si disputeranno il 29 e 30 gennaio, mentre il ritorno è in programma il 12 e 13 febbraio.