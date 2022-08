Coppa Italia, il Napoli United crolla ad Acerra: 3-2 in rimonta

Brutto esordio in Coppa Italia per il Napoli United, che incassa tre reti sul campo dell'Accerrana. I padroni di casa, sotto di due reti nel primo tempo, alla fine si impongono con il risultato di 3-2. Parte bene la compagine di Diego Maradona junior, che al 12' passa in vantaggio con Cittadini, uno dei centrocampisti di maggior classe della squadra. I multietnici raddoppiano dopo venti minuti, con un rigore trasformato da Arario. Nella ripresa il crollo.

L'Acerrana, mai doma, ne approfitta e accorcia le distanze all'11 con Carannante-Esposito. Il pari, invece, è firmato da Akrapovic (autogol). In pieno recupero arriva anche la beffa: è Pisani al 49' a dare a Maradona la prima amarezza della stagione.