Coppa Italia, per il Napoli United sorteggio per il passaggio del turno

Sarà necessario un sorteggio, che sarà effettuato nei prossimi giorni in Federazione, per stabilire quale squadra, tra Napoli United ed Ercolanese, passerà il turno di Coppa Italia come prima classificata del girone D. E un ulteriore sorteggio, tra l'eventuale seconda e la Palmese, per capire quale sarà la migliore seconda che passerà il turno tra i vari raggruppamenti. E' questa la decisione comunicata stamani dal Comitato Regionale Campania. Domenica scorsa Napoli United ed Ercolanese aveva pareggiato (1-1), ma non era stato possibile indicare quale delle due compagini avesse superato il turno, anche in virtù del fatto che entrambe le squadre avevano riportato lo stesso numero di gol fatti, subiti e finanche lo stesso numero di ammonizioni. Il Napoli United, sabato impegnato in campionato contro il Savoia, giocherà presso gli impianti Kennedy di Napoli per la contestuale indisponibilità dello stadio comunale di Mugnano, sede delle gare casalinghe dei multietnici, al momento non agibile.