Coppa Italia, il Napoli United vince a tavolino: Giugliano Fc non si presenta

Primo colpo di scena della stagione, iniziata oggi ufficialmente con le prime gare di Coppa Italia. L'avversaria del Napoli United, il Giugliano Fc 1928, non si è presentata allo stadio Vallefuoco di Mugnano, dove era in programma il match valido per il primo turno della competizione regionale. Gli ospiti hanno dato forfait ed è probabile che, oltre alla sconfitta a tavolino (3-0), rimedino anche una penalizzazione.

Sarà il giudice sportivo a quantificarla nei prossimi giorni. Al Vallefuoco si sono presentati gli avvocati della compagine retrocessa in Eccellenza. I due legali hanno presentato al direttore di gara alcuni documenti che sanciscono il passaggio della società (avvenuta pochi giorni fa) dalle mani dell'ex presidente Franceschini all'imprenditore lombardo Pellerone, ex presidente del Giugliano.