Pari tra Napoli United ed Ercolanese, giallo Coppa Italia: chi passa il turno?

Clamoroso ad Ercolano: il match di Coppa Italia tra l'Ercolanese e il Napoli United termina in parità (1-1, con reti di Di Costanzo per i padroni di casa e Schinnea per gli ospiti) dopo i canonici novanta minuti di gioco. I direttori di gara, tuttavia, hanno dovuto contattare la Federazione per capire se occorreva battere i calci di rigore o effettuare il sorteggio con la monetina. Entrambe le compagini, infatti, hanno gli stessi punti in classifica, 4, e lo stesso numero di gol fatti e segnati. Alla fine, dopo il consulto telefonico, si è deciso che per sciogliere il nodo, per capire chi delle due squadre deve passare il turno, bisognerà attendere la comunicazione degli organi federali, che in settimana prenderanno in considerazione altri aspetti, ad esempio il numero dei cartellini gialli raccolti o verificare se sussiste la possibilità (alla luce anche degli altri risultati maturati nel corso della giornata) di un via libera per entrambi i club.