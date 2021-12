Vivide le immagini dell’esultanza, indelebili le scene di gioia. Un salto ad abbracciare capitan Deborah Salvatori Rinaldi, un largo sorriso e una stretta all'argentina Dalila Belén Ippolito, che prova a divincolarsi dall’affetto delle sue compagne. «Quella con il Napoli femminile nel derby è stata una vittoria del gruppo», racconta soddisfatta Giorgia Tudisco. «Una partita sicuramente diversa dalle altre dove abbiamo dimostrato il nostro carattere, anche in inferiorità numerica», osserva la ragazza di Chiavasso, ex Torino e Sassuolo.

«Siamo riuscite a portare a casa tre punti importantissimi sia per il campionato che per la classifica», ricorda il numero 23. Calcio declinato in rosa non una novità. «È una passione che ho fin da bambina. Devo ringraziare soprattutto la mia famiglia e i miei amici per tutti i traguardi che ho raggiunto e che spero raggiungerò», auspica fiduciosa la 26enne centrocampista. Il bilancio del 2021 è certamente: promozione in serie A e 13 punti già raccolti. Una bella annata sul rettangolo verde.

«È stato un anno pieno di soddisfazioni, merito della società in particolare, di tutto il lavoro che sta dietro le quinte. Il percorso sta proseguendo bene, forse addirittura oltre le aspettative, e il gruppo lavora insieme per fare sempre meglio», afferma Tudisco. Domani (ore 12.30) ultimo impegno stagionale con il turno di Coppa Italia contro la Roma di Alessandro Spugna. «Sarà una gara difficilissima, contro una squadra protagonista di questo campionato, ma noi abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre: sarà una partita secca, quindi tutto è possibile», avverte la giocatrice classe 1995.

Valeria Pirone e compagne dispongono di due risultati su tre, in forza della manita rifilata al Tavagnacco sabato 20 novembre. Le ragazze di Domenico Panico, invece, obbligate a vincere per proseguire il cammino nella competizione nazionale, avendo superato 1-3 le friulane domenica 17 ottobre. Allo stadio Ugo Gobbato ritornano le capitoline, seconde soltanto alla Juventus, già incontrate nel terzo turno di campionato (1-2 sabato 11 settembre).

E poi si guarda con ottimismo al 2022. «Spero di iniziare il nuovo anno continuando il percorso con il Pomigliano in modo positivo, cercando di raggiungere i traguardi prefissati. Il futuro è tutto da vedere», conclude Tudisco (nelle foto di Nicola Velotti). Pantere contro giallorosse nel lunch match tra le mura amiche.