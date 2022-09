Dice tutto il selfie nello spogliatoio. Il pugno sinistro chiuso di Lucia Strisciuglio, quello destro del tecnico francese Dimitri Lipoff, la V di capitan Paola Di Marino, i sorrisi delle sue compagne di squadra. Racchiudono così l’esultanza della prima vittoria (ufficiale) stagionale. Tavagnacco-Napoli femminile termina 1-2, grazie alla doppietta della portoghese Adriana Gomes, già ribattezzata «AG7».

Decide l’attaccante classe 1993. Dopo gli 8 gol messi a segno nell’amichevole con il Chieti, nuovamente determinante, in luce e in rete l’ex giocatrice della Torres, Benfica e Boavista (13’ e 55’). Blitz esterno del club presieduto da Alessandro Maiello, che si aggiudica il primo incontro di Coppa Italia. Napoli inserito nel girone G, lo stesso del Pomigliano. Derby calendarizzato l'8 gennaio 2023.

Esordio dal primo minuto per la nazionale croata Antonia Dulcic sulla corsia di destra e 4-3-3 scelto dall’allenatore transalpino, che poi verrà espulso per proteste. Al suo debutto sfiora il tris Roberta Illiano. Per le friulane la segnatura di Gloria Magni al 92’. Domenica 18 settembre scatta il campionato di serie B con la trasferta contro Trento.