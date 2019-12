Coppa Promozione, Ercolano ipoteca la semifinale vincendo a Lacco Ameno

Al “Patalano” di Lacco Ameno nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Promozione vittoria in rimonta dell’Ercolano che batte per 2 a 1 i locali, al termine di una gara ampiamente dominata dai granata che possono recriminare per non aver chiuso già dopo questa gara il discorso qualificazione, infatti la vittoria di misura non rende merito alle tantissime ocacsioni dei ragazzi di mister Ulivi.

Riavvolgendo il film della gara nonostante il ritmo alto e la gara affrontata a viso aperto da entrambi le compagini per oltre mezz’ora non ci sono occasioni degne di nota, poi nell’ultimo quarto’ora la gara s’infiamma, le danze sono aperte dagli ospiti al 33’ con Iattarelli che fallisce dal dischetto una rete già fatta, infatti il suo piattone rasoterra termina a lato, il Lacco Ameno risponde al 36’ con Filosa che parte palla al piede sulla mediana s’invola sulla fascia destra e dopo essersi accentrato calcia di poco alto dal limite, questa azione è il preludio al vantaggio isolano che arriva al 40’ ad opera dello stesso attaccante che finalizza al massimo un perfetto cross dall’out destro di Savio, il suo potente tiro centrale da distanza ravvicinata sotto la traversa non da scampo all’incolpevole Ambrosio, la prima frazione si chiude con la grande parata di Mazzella che vola all’incrocio per deviare in corner una magistrale punizione di Manco.

Nella seconda frazione cambia completamente il copione della gara, infatti si assiste ad un monologo granata, che collezionano occasioni a raffica, nell’ordine al 58’ palo di Di Dato in mischia sugli sviluppi di un corner battuto da destra; al 59’ conclusione di Manco dal limite centrale deviata in corner con un colpo di reni da Mazzella, il meritato pareggio arriva al 68’ ad opera Iattarelli che risolve da sottomisura in mischia in area di rigore, la rete non placa la furia dell’Ercolano che continua a spingere, al 77’ Manco scatta sulla sinistra, ma la sua conclusione dal vertice basso colpisce l’esterno della rete; all’81’ Iattarelli colpisce di testa da dischetto, ma la sua conclusione è parata in due tempi, da segnalare l’ottimo spunto dello scatenato Manco, il meritato vantaggio arriva all’84’ ad opera di Porcaro che sfrutta alla perfezione un vero cioccolatino di Iattarelli, colpiti nell’orgoglio gli isolani si gettano in avanti alla ricerca della rete del pareggio, ma trovano un ottimo e attento Ambrosio nelle due clamorose occasioni create nel finale, nel dettaglio all’87’ Cantelli calcia a giro dal vertice alto destro e al 92’ lo stesso indiavolato attaccante lacchese colpisce di testa a colpo sicuro dal vertice basso sinistro, ma è strepitosa la deviazione in corner del giovane portiere granata.

Termina dunque 2 a 1 per l’Ercolano che ipoteca la qualificazione alla semifinale di Coppa, anche se può recriminare di non aver già chiuso il discorso qualificazione per imprecisione e sfortuna sottoporta, viceversa i lacchesi devono leccarsi le ferite per essersi fatti recuperare.

LACCO AMENO vs ERCOLANO 1 - 2

LACCO AMENO: Mazzella, Capuano, Romano, Muscariello, Lombardi (90’ Lista), Palomba, Mattera, Iacono (83’ Cantelli), Savio, Iovene (80’ Matarese), Filosa. All: Iervolino

ERCOLANO: Ambrosio, Bottigliero, Cefariello, Minauda, Di Dato, Incarnato, Narciso, Porcaro, Iattarelli (90’ Borrelli), Manco, Imperato 2001 (16’ Scarfogliero, 69’ D’Orsi). All. Ulivi

ARBITRO: Granillo (Napoli)

RETI: 40’ Filosa (L) 68’ Iattarelli e 84’ Porcaro (E)

AMMONITI: Romano e Mattera (L) Iattarelli e Manco (E)

